"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Ozon, прогнозная стоимость составляет 5100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Результаты эмитента за 1К25 эксперт оценивает позитивно. Компания уже несколько кварталов подряд удивляет рентабельностью как основного бизнеса, так и смежных сегментов, значительно превосходя консенсус-прогнозы, отмечает Лазаричева.

"Хотя темпы роста ожидаемо замедлились, Ozon удается сосредоточиться на улучшении экономической эффективности. В текущих условиях основная задача для ритейлера - обеспечить стабильность. Это позволит компании иметь ресурсы на реализацию планов по росту, инвестировать в инфраструктуру и достичь целевого уровня рентабельности", - указывает аналитик брокера.

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