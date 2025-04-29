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29 апреля 2025 года 16:49
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Ozon
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Ozon, прогнозная стоимость составляет 5100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Результаты эмитента за 1К25 эксперт оценивает позитивно. Компания уже несколько кварталов подряд удивляет рентабельностью как основного бизнеса, так и смежных сегментов, значительно превосходя консенсус-прогнозы, отмечает Лазаричева. "Хотя темпы роста ожидаемо замедлились, Ozon удается сосредоточиться на улучшении экономической эффективности. В текущих условиях основная задача для ритейлера - обеспечить стабильность. Это позволит компании иметь ресурсы на реализацию планов по росту, инвестировать в инфраструктуру и достичь целевого уровня рентабельности", - указывает аналитик брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ/ADS-ПРОГНОЗ
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