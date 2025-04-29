Золото будет торговаться в диапазоне $3200-3500/унц. в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global

Котировки золота будут находиться в диапазоне $3200-3500 за тройскую унцию в ближайшие месяцы в условиях сохраняющейся неопределенности на фоне ожидания снижения ставок ФРС США, рисков нового витка инфляции при замедлении экономического роста в мире , прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт также отмечает, что российские банки в марте увеличили запасы драгоценных металлов на тонну, чтобы диверсифицировать активы в условиях сохраняющейся финансовой нестабильности. Рост вложений в золото связан с высоким уровнем инфляционных ожиданий, волатильностью валютных рынков и продолжающимся санкционным давлением, указывает он.

"Если тенденция продолжится, то это будет поддерживать внутренний спрос на драгметаллы, что окажет стабилизирующее влияние на рублевую стоимость золота. А также увеличит устойчивость банковской системы к внешним шокам, но может привести к ограничению ликвидности других сегментов финансового рынка, если вложения в металлы начнут конкурировать с кредитованием реального сектора", - пишет Чернов в обзоре инвесткомпании.

Увеличение спроса со стороны российских банков будет оказывать локальную поддержку ценам на золото, особенно в рублевом выражении, но на глобальном уровне дополнительный спрос из России пока не стал определяющим фактором, обращает внимание эксперт Freedom Finance Global.

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