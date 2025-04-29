Цена акций Ленты может вырасти до 1995 руб. в долгосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Котировки акций МКПАО "Лента" обладают потенциалом роста до уровня 1995 рублей за штуку в долгосрочной перспективе с учетом текущей фундаментальной оценки и динамики результатов эмитента, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Такой "апсайд" может быть реализован при сохранении макроэкономической стабильности и нормализации инфляционных процессов. Дополнительными позитивными драйверами могут стать расширение доли дискаунтеров, активное развитие каналов онлайн-продаж и программ лояльности", - отмечает он.

В краткосрочной же перспективе, указывает Чернов, прогнозная стоимость бумаги составляет 1595 рублей за штуку.

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