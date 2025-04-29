Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ и МДМГ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") и "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

Динамика выручки МГКЛ за 2П24 оказалась на 2% лучше ожиданий, констатирует эксперт. Показатель EBITDA недотянул 6% до прогноза инвестбанка из-за более высоких процентных расходов. Чистая прибыль - на 23% ниже ожиданий в результате снижения прочих доходов вследствие почти полного отсутствия доходов от списания кредиторской задолженности, а также увеличения прочих расходов в виде резерва под ОКУ по дебиторской задолженности в размере 117 млн руб.

"С учетом того что годовая прибыль была ниже на 11% наших ожиданий, максимальный уровень дивидендов в случае выплаты 50% от чистой прибыли может составить 0,155 руб./акцию (дивдоходность - 6,1%). Эта сумма ниже наших расчетов (0,176 руб./акцию, дивдоходность - 6,8%) и способна несколько расстроить инвесторов. Пересмотр чистой прибыли в последующих периодах может немного снизить оценку акций МГКЛ. В настоящее время наш рейтинг по бумаге - "покупать", - указывает аналитик инвестиционного банка.

"МД Медикал Груп" опубликовала операционные результаты за 1К25.

"Мы расцениваем результаты как умеренно позитивные в силу хорошего роста выручки после высокой базы 1К24, когда повышение составило 23,2% г/г. В свете положительного свободного денежного потока ожидаем продолжения дивидендных выплат. С учетом заявления компании есть вероятность возврата к выплатам на полугодовой основе, как это было ранее, но не исключается, что их будут производить чаще, - отмечает Лукина. - По нашим расчетам, дивиденды за 1П25 можно оценить в 40 руб./акцию. Подтверждаем позитивную оценку бумаги (рейтинг - "покупать")".

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