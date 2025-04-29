"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует держать бумаги "РусАгро", несмотря на текущие стабильные результаты и дальнейший ожидаемый рост операционной деятельности, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"Мы нейтрально оцениваем результаты эмитента за первый квартал 2025 года. Компания активно реализует инвестиционную программу, направленную на рост бизнеса, что окажет положительное влияние на операционную отчетность в долгосрочной перспективе, - указывают эксперты. - Несмотря на текущие стабильные результаты и дальнейший ожидаемый рост операционной деятельности, придерживаемся сдержанного взгляда на бумаги "РусАгро" с рекомендацией "держать". Она обусловлена наличием неопределенности на бизнес компании в рамках судебного разбирательства с основным собственником".

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