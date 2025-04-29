SberCIB повысил прогнозную цену Полюса до 2400 руб

SberCIB Investment Research повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 2340 рублей до 2400 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков.

Эмитент 25 апреля 2025 года закрыл реестр акционеров, которые получат дивиденды за четвертый квартал прошлого года: 73 руб./акцию, доходность к цене закрытия 24 апреля - порядка 4%.

Эксперты инвестбанка учли выплату дивидендов и поменяли макроэкономические предпосылки в модели.

"Текущая цена акций компании не в полной мере учитывает перспективы существенного роста добычи. Высокая стоимость золота позволяет реализовывать проекты роста и выплачивать дивиденды. В ближайшие годы, до запуска месторождения "Сухой Лог", ждем дивдоходность около 8% в год", - пишут аналитики в материале.

Эксперт отмечают, что укрепление рубля нивелировало позитивный эффект от роста прогнозной цены на золото, однако есть два фактора, благодаря которым таргет по бумагам золотодобытчика повышен. Первый - падение ставки дисконтирования из-за уменьшения безрисковой ставки с 15 до 13%, второй - снижение премии за риск вложения в акции с 8 до 7%.

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