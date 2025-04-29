Райффайзенбанк сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 16% к концу 2025г

Райффайзенбанк сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 16% годовых к концу текущего года со стартом смягчения денежно-кредитной политики летом 2025 года, сообщается в материале аналитиков.

"На наш взгляд, несмотря на довольно внушительный набор условий для смягчения денежно-кредитной политики, многие из них уже соблюдаются к настоящему моменту, и вопрос вскоре начнет рассматриваться Банком России в полной мере. При этом продолжительный период жесткой монетарной политики не исключает смягчения. Мы полагаем, что это лишь означает, что ключевая ставка будет оставаться на повышенных уровнях (особенно, если сравнивать ее с нейтральным уровнем, который явно меньше 10% даже в текущих условиях), - пишут эксперты. - Стоит отметить, что прогнозный диапазон ЦБ по ключевой ставке не исключает довольно существенное смягчение к концу года - до 16-17% годовых. С учетом последних тенденций по инфляции и экономической активности, мы не видим оснований для пересмотра нашего прогноза (16% на конец 2025 года со стартом смягчения летом)".

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