Акции Henderson - интересная растущая история для долгосрочных инвесторов - ПСБ

Акции ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) являются интересной растущей историей для долгосрочных инвесторов, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Компания показала сильную отчетность за 2024 год по МСФО. Их обеспечила омниканальная стратегия развития. Отмечается рост трафика в салоны "оффлайн", наращивается выручка с кв. м в связи с расширением торговых площадей. В то же время активно развивается "онлайн" формат. Долговая нагрузка ожидаемо выросла, но осталась на комфортном уровне - 1,15х. Положительно смотрим на эмитента, отмечая его как интересную растущую историю для долгосрочных инвесторов", - пишет аналитик в комментарии.

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