Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 340 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 340 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

"Главным итогом первого квартала 2025 года для эмитента стало, на наш взгляд, увеличение прибыли в годовом выражении и темпов роста финансовых результатов по сравнению с предыдущим кварталом. Мы полагаем, что по итогам года Сбербанк с очень высокой вероятностью выплатит дивиденды, если сохранит такие же темпы роста финансовых результатов", - пишет эксперт.

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