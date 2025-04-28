"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МДМГ

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МД Медикал Груп" ("Мать и Дитя") с целевой ценой 1300 рубля за штуку на фоне нейтрально-позитивных финансовых результатов компании за 1К25, сообщается в комментарии аналитиков.

"МД Медикал Груп" опубликовала операционные и неаудированные финансовые результаты за I квартал 2025 года:

- Общая выручка выросла на 16,9% год к году и составила 8,96 млрд рублей.

-Денежные средства на балансе на конец квартала составили 8,26 млрд рублей.

-Общий объем капитальных затрат составил 616 млн рублей.

-Количество амбулаторных посещений выросло на 10,9%, до 628 876 при увеличении среднего чека на 13,4%.

"Результаты "Мать и дитя" за первый квартал 2025 года можно оценить как нейтрально-позитивные и соответствующие ожиданиям аналитиков, - пишут эксперты в комментарии. - Компания продолжает уверенно развиваться: расширяет сеть клиник по всей стране, инвестирует в новые проекты и улучшает уровень сервиса для пациентов. Активное развитие требует значительных вложений в строительство и найм персонала, что уже оказывает влияние на затраты. В результате маржинальность бизнеса в этом году может быть под давлением, однако это выглядит как осознанная инвестиция в будущее компании".

Кроме того, совет директоров рекомендовал дивиденды за IV квартал 2024 года в размере 22 рубля на акцию - доходность к текущей цене составляет около 2,2%, указывают стратеги "Цифра брокера". Они сохраняют позитивный взгляд на акции компании благодаря ее устойчивой бизнес-модели и стратегическому фокусу на долгосрочном росте.

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