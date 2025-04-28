"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку акций Самолета и позитивную - бумаг Etalon

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций ГК "Самолет" и позитивную - депозитарных расписок Etalon, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Результаты "Самолета" за II полугодие 2024 года по МСФО заметно лучше наших ожиданий по выручке и EBITDA, однако чистая прибыль снизилась почти в 3 раза относительно прошлого года, - отмечает аналитик Андрей Шаров. - Это подтверждает, что процентные расходы давят на рентабельность девелопера даже сильнее, чем мы ожидали. Сохраняем "Нейтральный" взгляд и целевую цену на уровне 1450 рублей за бумагу. Акции "Самолета" торгуются с P/E 7,9х на базе наших прогнозов на 2025 год против исторических 8,6х. Ожидаем начала цикла снижения ключевой ставки, что позволит вернуть бизнесу рентабельность".

Etalon опубликовал неаудированные операционные результаты за I квартал 2025 года на основе управленческой отчетности компании. "В целом компания показывает относительно стабильные продажи в текущих условиях, - отмечает эксперт. - Даже на фоне рекордного первого полугодия 2024 года снижение несущественное. Сохраняем "Позитивный" взгляд и таргет на уровне 90 рублей, что предполагает потенциал роста на 41%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.