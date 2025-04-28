Акции Интер РАО, Т-Технологий и банка "Санкт-Петербург" будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "Интер РАО", "Т-Технологий" и банка "Санкт-Петербург" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Виталия Манжоса.

"В акциях "Интер РАО" недавно состоялся резкий ложный пробой нижней границы годового горизонтального диапазона 3,5 руб., - пишет эксперт. - После возврата в рамки долгосрочного диапазона бумаги способны продолжить восстановление в его среднюю часть, что означает движение в район 3,775 руб.".

В акциях "Т-Технологий", по мнению Манжоса, состоялся слом среднесрочного нисходящего тренда. После разворота вверх они неспешно повышаются в течение почти трех недель. "Несмотря на волатильный характер бумаг, в них явно прослеживается позитивная тенденция, - указывает стратег. - Умеренно благоприятная техническая картина усиливается высокой рентабельностью эмитента в сочетании с уверенным расширением масштабов бизнеса. В качестве цели наметившегося среднесрочного повышения выступает восстановление в район 3500-3650 руб".

Обыкновенные бумаги банка "Санкт-Петербург" обновили исторический максимум, ненадолго повысившись до отметки 416,97 руб. В последние дни они выглядят сильнее рынка, считает аналитик "БКС МИ". Для этого, по его мнению, имеются фундаментальные предпосылки: банк демонстрирует хорошие финансовые результаты и регулярно выплачивает высокие дивиденды на обыкновенные акции.

"В случае очередного обновления свежего исторического максимума у бумаг БСП-ао будут отсутствовать сформированные ранее технические сопротивления, - пишет эксперт. - В таком случае вероятными целями дальнейшего роста способны выступить круглые уровни 430 руб., 440 руб., 450 руб.".

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