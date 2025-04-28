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28 апреля 2025 года 18:17
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой на уровне 376,7 руб. для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Результаты Сбера за 1К25 оказались довольно сильными, с превышением нашего и среднерыночного прогноза по прибыли, - пишет эксперт. - Несмотря на некоторое снижение объемов кредитных портфелей, банк продолжил демонстрировать неплохую динамику доходов по основным направлениям деятельности. А сдерживающее влияние высоких расходов на кредитный риск компенсируется высокой операционной эффективностью. Отчет подтверждает наши ожидания, что благодаря своему положению в секторе и эффективной бизнес-модели Сбер сможет показать умеренный рост прибыли и по итогам всего 2025 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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