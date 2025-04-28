ЦБ РФ может начать снижение ставки в июле 2025г - SberCIB

Банк России, скорее всего, сохранит выжидательную позицию на июньском заседании и может начать снижение ключевой ставки в июле текущего года в случае сохранения текущих тенденций, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"ЦБ РФ уделил равное внимание как факторам улучшения инфляционного фона, так и рискам для него в прошедшую пятницу. Это значит, что регулятор, вероятно, сохранит выжидательную позицию на июньском заседании и может начать снижать ключевую ставку в июле, если текущие тенденции продолжатся. В нашем базовом сценарии к концу 2025 года она может опуститься до 17% годовых", - пишут эксперты в комментарии.

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