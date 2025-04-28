S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5450-5600п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5450-5600 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при сохраняющейся повышенной волатильности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Гульдарии Мухлисовой.

S&P 500 преодолел нисходящую трендовую линию, завершив неделю выше сильного сопротивления на уровне 5500 пунктов, констатирует эксперт.

Среди благоприятных сигналов пробой индикатором RSI отметки 50 пунктов впервые с 20 февраля, отмечает Мухлисова. Доля компонентов индекса широкого рынка, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, за последние четыре сессии увеличилась с 14% до 68%. Это редкое по своей силе изменение указывает на присоединение к краткосрочному восходящему импульсу большей части акций, указывает аналитик инвесткомпании.

"Следующей целью "быков" является отметка 5640 пунктов, где пролегает ключевая 50-дневная скользящая средняя. Наиболее вероятным краткосрочным сценарием выглядит подъем S&P 500 к области 5650-5700 пунктов с последующей коррекцией. Среднесрочный тренд останется "медвежьим", пока бенчмарк продолжает торговаться ниже 200-дневной скользящей средней (5747 пунктов)", - пишет Мухлисова в обзоре.

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