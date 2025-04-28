SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озон Фармацевтики

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 63 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков.

Отчетность эмитента за 2024 год оказалась чуть лучше ожиданий экспертов инвестбанка и оценена нейтрально. Компания реализует заявленную стратегию и показывает обещанные темпы роста выручки, отмечают они.

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