"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Henderson с целевой ценой 824 рубля за штуку на фоне сильных финансовых результатов компании по МСФО за 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков.

Крупнейший федеральный ритейлер мужской моды в России представил результаты отчетности по МСФО за 2024 год:

- Выручка выросла на 24,3% год к году и составила 20,83 млрд рублей.

- Валовая прибыль увеличилась на 22,3%, до 14,22 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 29,7% и составила 3,05 млрд рублей.

- EBITDA выросла на 18,9%, до 7,81 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 37,5%.

- Обязательства на конец года составили 13,63 млрд рублей. Активы на конец года - 22,56 млрд рублей.

"Отчетность Henderson ожидаемо показала уверенные результаты, - отмечают эксперты. - Компания продолжает демонстрировать устойчивый рост по всем ключевым финансовым показателям, последовательно выполняя данные ранее обещания перед инвесторами. Стабильная динамика по выручке, прибыли и операционным метрикам подтверждает: компания уверенно чувствует себя даже в условиях меняющегося потребительского спроса. Важно отметить и сохранение высокой рентабельности, что указывает на грамотную ценовую политику и эффективное управление расходами".

По мнению аналитиков "Цифра брокера", на фоне общего роста бизнеса Henderson сохраняет крепкий баланс и умеренный уровень долговой нагрузки, что поддерживает финансовую устойчивость и открывает возможности для дальнейшего развития.

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