ЦБ РФ может понизить ставку сразу на 200 б.п. в июне - "Т-Инвестиции"

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку сразу на 200 б.п. на июньском заседании, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Ключевая ставка в России остается на рекордном уровне с октября, - пишет эксперт в комментарии. - По нашим наблюдениям по широкому кругу стран, единицы преодолевали полугодовой рубеж со ставками ЦБ выше 10% в реальном выражении. Несмотря на неуверенность Банка России в устойчивости торможения экономики и инфляции, мы видим, как аргументы в пользу начала монетарной нормализации копятся, приближаясь к критической массе. Мы ждем первого снижения ключевой ставки и сразу на 200 б.п. на заседании в июне. При этом сохраняем прогноз ключевой ставки на конец года на уровне 13-16% (итоговый уровень будет зависеть от динамики урегулирования геополитического конфликта)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.