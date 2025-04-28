Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МДМГ

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и целевую цену на уровне 1170 рублей за бумагу на фоне сильных операционных результатов компании за 1К25, сообщается в комментарии аналитика Анастасии Егазарян.

"Компания представила сильные результаты в первом квартале - рост выручки на 17% и сопоставимых продаж на 15% г/г. Результаты предполагают риски повышения текущего консенсус прогноза по росту выручки (13%) в 2025 году. Подтверждаем позитивный взгляд на акции "МД Медикал Груп", - пишет эксперт.

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