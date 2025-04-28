"Финам" понизил прогнозную цену акций Thermo Fisher Scientific до $575 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 34,7% с текущих уровней и соответствует рейтингу "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции Thermo Fisher за последний месяц растеряли 18% на фоне опасений по поводу влияния "трамповских" тарифов на сектор медтеха, - констатирует эксперт. - Вместе с тем Thermo Fisher не относится к числу компаний, наиболее проигрывающих из-за ситуации с тарифами - топ-менеджмент компании прояснил возможное влияние тарифов на бизнес, и оно не такое уж масштабное. Перспективы развития бизнеса Thermo Fisher Scientific остаются позитивными с учетом тенденции старения населения. С увеличением продолжительности жизни и роста доли пожилого населения возрастает потребность в инновационных медицинских решениях, и Thermo Fisher - один из основных бенефициаров этих тенденций".

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики.

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