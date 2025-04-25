Финпоказатели ММК начнут улучшаться со 2К25 - SberCIB

Финансовые показатели "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") начнут улучшаться со 2 квартала 2025 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"ММК" опубликовал финансовые результаты за первый квартал: выручка снизилась на 4% к/к, а EBITDA - на 15% из-за коррекции цен на сталь и ухудшения ассортимента продукции, но рост объемов реализации частично смягчил негативный эффект, отмечается в комментарии.

По мнению аналитиков SberCIB, первый квартал может стать низшей точкой текущего цикла. Они ждут, что показатели компании будут улучшаться уже со следующего квартала, а в долгосрочной перспективе сталелитейные компании должны выиграть от снижения процентных ставок и улучшения геополитических условий.

При этом "ММК" остаётся фаворитом SberCIB в отрасли. "Компания торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2026 год меньше 2 - примерно на 50% ниже среднего уровня по циклу, - указывают они. - Мы сохраняем оценку "покупать" для акций компании и таргет в 55 рублей за бумагу".

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