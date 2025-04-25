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25 апреля 2025 года 17:22
Финпоказатели ММК начнут улучшаться со 2К25 - SberCIB
Финансовые показатели "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") начнут улучшаться со 2 квартала 2025 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "ММК" опубликовал финансовые результаты за первый квартал: выручка снизилась на 4% к/к, а EBITDA - на 15% из-за коррекции цен на сталь и ухудшения ассортимента продукции, но рост объемов реализации частично смягчил негативный эффект, отмечается в комментарии. По мнению аналитиков SberCIB, первый квартал может стать низшей точкой текущего цикла. Они ждут, что показатели компании будут улучшаться уже со следующего квартала, а в долгосрочной перспективе сталелитейные компании должны выиграть от снижения процентных ставок и улучшения геополитических условий. При этом "ММК" остаётся фаворитом SberCIB в отрасли. "Компания торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2026 год меньше 2 - примерно на 50% ниже среднего уровня по циклу, - указывают они. - Мы сохраняем оценку "покупать" для акций компании и таргет в 55 рублей за бумагу". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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