Рост цен на золото и серебро еще не исчерпан - ПСБ

Восходящий тренд в драгметаллах пока не исчерпан, вероятен рост котировок золота в диапазон $4600-5000 за тройскую унцию, серебра - в район $90 за тройскую унцию, говорится в материале эксперта банка ПСБ Богдана Зварича.

Ключевые факторы подъема, которые указывает аналитик:

- Риски нового шатдауна в США.

- Рост геополитических рисков.

- Возможное изменение позиции ФРС на более мягкую в связи с предстоящей сменой руководителя.

"Отметим, что металлы платиновой группы пока выглядят слабее. В начале года им не удалось обновить максимумы, однако платина и палладий в среднесрочной перспективе могут продемонстрировать догоняющий рост и попытаться выйти в район $2600-2800 и $2000-2100 соответственно", - пишет Зварич.

