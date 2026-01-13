Прогноз цены нефти на январь 2026г - $62-65/барр. - SberCIB

Прогноз торгового диапазона котировок нефти марки Brent на текущий месяц составляет $62-65 за баррель, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Цена барреля с конца декабря 2025 года выросла на $4,4 до $65,3, констатируют эксперты.

Страны ОПЕК+ подтвердили решение о приостановке роста добычи до конца марта.

При этом рынок нефти почти не отреагировал на операцию США в Венесуэле.

"Даже несмотря на низкий спрос и возможный рост поставок венесуэльской нефти цены могут расти. Все потому, что есть вероятность вмешательства США в конфликт в Иране. Однако если военных действий не будет, цена нефти марки Brent останется в диапазоне $62-65 за баррель. Если же США вмешаются, цена может ненадолго вырасти до $70-75 за баррель", - пишут аналитики инвестбанка в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.