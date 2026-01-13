Цена акций Walmart может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Walmart Inc. могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента подорожали в понедельник на 3%, после того как Nasdaq объявила о его включении в индекс Nasdaq-100 в конце текущего месяца, отмечают эксперты.

Вхождение в индексы повышает привлекательность акций, указывают они: фонды отслеживают индексы и приобретают новые бумаги.

Кроме того, говорится в комментарии, в минувшие выходные Walmart и Google объявили о сотрудничестве и запуске нового формата покупок с использованием искусственного интеллекта: через Gemini пользователи смогут находить и приобретать товары из магазинов сети.

"Новости, на наш взгляд, еще поддержат котировки акций компании в ближайшее время", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.