Ведущие банки США способны показать неплохие результаты за 4К25 - "Финам"

Ведущие банки США, в том числе JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc., способны показать неплохие результаты по итогам четвертого квартала 2025 года, учитывая устойчивое состояние американской экономики и стабильность потребительских расходов, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов.

Выручка эмитентов, скорее всего, покажет умеренное повышение в годовом выражении, причем драйверами роста, вероятно, станут доходы от торговых операций, которые должны были выиграть от роста волатильности на финансовых рынках, в частности, из-за продолжительного шатдауна в США, отмечает эксперт.

Кроме того, указывает он, продолжающееся восстановления глобального рынка M&A, а также увеличение числа размещений акций и облигаций должны были поспособствовать росту поступлений в инвестбанковских подразделениях.

Позитивную динамику, по мнению Додонова, должен был показать и чистый процентный доход банков на фоне увеличения объемов кредитования при относительно стабильной чистой процентной марже.

"Что же касается чистой прибыли, то мы также ожидаем ее увеличения, несмотря на дальнейший рост операционных расходов темпами несколько выше инфляции и повышение расходов на кредитный риск в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении перспектив американской и мировой экономики", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

