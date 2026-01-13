"Финам" повысил прогнозную цену паев фонда Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $220

"Финам" повысил прогнозную цену паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (PPLT) со $135 до $220 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 6,5% и рекомендации "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Александра Потавина.

"В среднесрочной перспективе цена на платину может продолжить консолидацию в рамках диапазона цен, сформированных за последние полтора месяца. Соответственно, котировки акций фонда PPLT, вероятно, будут торговаться в диапазоне $180-230, - прогнозирует эксперт. - Что касается перспектив 2026 года, то динамика цен на платину будет определяться сочетанием фундаментальных, промышленных, геополитических и макроэкономических факторов. На начало января 2026 года платина уже пережила мощный рост в 2025 году (+120% за год), и многие аналитики считают, что потенциал дальнейшего подъема сохраняется, хотя темпы могут замедлиться".

Предыдущее ценовое ралли в платине было в конце 2007 - начале 2008 года, напоминает Потавин. В тот раз консолидация на достигнутых максимумах продлилась несколько месяцев, прежде чем стоимость платины ощутимо скорректировалась вниз. Однако, если золото и серебро в ближайшие месяцы сохранят сильную динамику, платина, по мнению аналитика, сможет не только удержать набранные ценовые высоты, но и попробовать пойти выше, за золотом.

Стратегия фонда PPLT - следовать за биржевой ценой платины. Это удобно для инвестора, который не хочет использовать акции добывающих компаний. Паи фонда PPLT могут быть интересны инвесторам, которые ищут простую и удобную альтернативу покупке физического драгметалла.

