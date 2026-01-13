Прогноз цены золота на январь 2026г - $4500/унц. - SberCIB

Прогноз цены золота на январь 2026 года составляет $4500 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"С начала года драгметалл вырос на 6% и торгуется чуть ниже четыре $4600/унц., - констатируют эксперты. - В фокусе внимания в начале месяца была геополитика - Венесуэла, протесты в Иране и риторика Трампа относительно Гренландии. Новый импульс для цен на этой неделе - нападки администрации президента США на главу ФРС".

Рынки беспокоятся о том, насколько независима будет политика регулятора в будущем. Если ситуация с ФРС нормализуется, аналитики ждут, что цены на золото могут отступить к $4500/унц. и ниже.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.