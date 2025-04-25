"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Яндекса

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 5300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2025 года.

Рост выручки компании замедлился из-за эффекта высокой базы в сегменте рекламного бизнеса и сложной экономической ситуации, многие рекламодатели сокращают бюджеты, что может сказываться на результатах, отмечает эксперт.

"Яндекс" продолжает активно инвестировать в развитие новых технологий и продуктов, что должно стать существенным драйвером роста выручки в дальнейшем. При этом скорректированная EBITDA оказалась немного лучше наших ожиданий", - говорится в обзоре.

Скорректированная чистая прибыль снизилась из-за курсовых колебаний и роста налогов.

По итогам первого квартала показатель Чистый долг/EBITDA составил всего 0,4x. Но нагрузка будет расти, обращает внимание аналитик брокера - в конце марта компания зарегистрировала программу биржевых облигаций с максимальным объемом 350 млрд рублей. В апреле был размещен первый выпуск на 40 млрд рублей.

Компания подтвердила свои планы на 2025 год: рост выручки более чем на 30% год к году; скорректированная EBITDA - не менее 250 млрд рублей. Аналитик "Т-Инвестиций" считает, что "Яндекс" сможет достичь поставленных целей.

"Результаты "Яндекса" в целом соответствуют нашим ожиданиям. Компания продолжает расти и развивать основные бизнес-направления, фокусируется на улучшении эффективности, что должно быть положительно воспринято рынком. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы эмитента и его бумаг. Наш таргет - 5300 рублей за штуку", - пишет Лазаричева.

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