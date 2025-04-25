SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций Промомеда

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций ПАО "Промомед" с прогнозной стоимостью на уровне 450 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент опубликовал нейтральные финансовые результаты за 2024 год, отчетность оказалась чуть лучше ожиданий на уровне EBITDA и слабее по чистой прибыли, - отмечают эксперты инвестбанка. - В ходе "Дня инвестора" компания отметила, что продажи препарата "Тирзетта" с момента запуска составили 1 млрд руб., а еще есть экспортный заказ на 2,5 млрд руб. Менеджмент ждет роста выручки в первом квартале на 80% год к году, а за весь 2025 год - на более чем 75%".

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