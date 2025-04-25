"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $88,7 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

"Бизнес эмитента демонстрирует сравнительно высокие темпы роста, чему способствует активное расширение установленных мощностей на фоне увеличения энергопотребления в США. При этом ключевые риски, в частности, изменения в энергетической политике при Дональде Трампе и негативные эффекты торговых войн, пока не оказывают существенного влияния на финансовые показатели компании. В связи с этим мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы акций NextEra Energy", - пишет эксперт.

Среди ключевых рисков Смирнов выделяет природные катастрофы, потенциальное сокращение господдержки "зеленой энергетики" при Д. Трампе, а также рост капитальных затрат на строительство газовых ТЭС.

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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