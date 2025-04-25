Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Эмитент опубликовал отчетность за 1К25 по МСФО, руководство подтвердило прогноз на 2025 год, предусматривающий повышение выручки не менее чем на 30% г/г, а скорректированного показателя EBITDA - не менее чем на 250 млрд руб.

"Результаты совпали с нашими и рыночными ожиданиями по выручке, но превзошли их по скорректированному показателю EBITDA. Считаем опубликованную отчетность сильной и подтверждаем рейтинг "покупать". В 13:00 МСК пройдет конференц-звонок, в ходе которого может поступить дополнительная информация", - указывает эксперт.

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