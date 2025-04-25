Прогнозная цена акций Группы Позитив 1800-1900 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная цена акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1800-1900 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года по МСФО.

Значительно понизив чистый долг за квартал, эмитент показал, что смог начать улучшать свою операционную эффективность, отмечают эксперты в комментарии. Компания рассчитывает по итогам 2025 года показать положительный результат по NIC (чистая прибыль, включая капитализированные расходы).

"Акции "Группы Позитив" летом прошлого года торговались у отметки 3000 рублей за штуку, то есть упали с тех пор в 2,3 раза. Мы полагаем, что весь негатив уже заложен в цене. Наша цель по бумагам компании на двенадцать месяцев - 1800-1900 рублей за штуку", - говорится в материале аналитиков.

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