Вероятны новые попытки индекса Мосбиржи подняться к 3000п в пятницу - ПСБ

Вероятны новые попытки индекса Мосбиржи подняться к уровню 3000 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Комфортный внешний фон по состоянию на утро пятницы и сохраняющиеся ожидания позитивных геополитических новостей позволяют нам ждать новых попыток индекса Мосбиржи пойти выше, в направлении зоны 3000-3100 пунктов , которую мы считаем базовой целью текущего движения, - пишет эксперт в комментарии. - Заседание Банка России способно привести к всплеску волатильности в ходе торгов, если регулятор решится скорректировать сигнал по ставке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.