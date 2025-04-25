Рубль, вероятно, останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в ближайшие сессии - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, в целом останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

Аналитик ожидает попыток национальной валюты продолжить волну восстановления в пятницу. В отсутствие негативных новостных поводов, отмечает Зварич, рубль попробует воспользоваться поддержкой со стороны повышенного предложения иностранной валюты от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат.

Плюс к этому, указывает эксперт ПСБ, способствовать покупкам в рубле могут результаты заседания ЦБ РФ, по итогам которого, на его взгляд, ставка будет сохранена на уровне 21%, как и умеренно жесткий сигнал.

Также, обращает внимание Зварич, инвесторы обратят внимание на пересмотр регулятором среднесрочных прогнозов, что может оказать дополнительное влияние на российские активы, включая рубль.

"Учитывая это, ожидаем что в ходе сессии пара юань/рубль предпримет попытку отступления в нижнюю половину диапазона 11-11,5 рублей. Данный коридор, на наш взгляд останется актуальным для китайской валюты на горизонте ближайших сессий, однако во второй половине следующей недели юань может попытаться перейти к росту и выйти вверх из него", - пишет эксперт банка в обзоре.

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