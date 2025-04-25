Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Великобритании в марте;

- решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора;

- окончательные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель;

- промышленное производство России в марте;

- финансовые результаты Яндекса за 1К25 по МСФО;

- акции "НОВАТЭКа", МКПАО "Яндекс" и банка "Авангард" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- совет директоров "Роснефти" решит по дивидендам за 2024 год;

- набсовет "Московской биржи" определит дату проведения ГОСА и дату закрытия реестра для дивидендов;

- квартальные результаты Colgate-Palmolive Co.

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