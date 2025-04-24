ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ММК на уровне 52 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на уровне 52 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Евгения Локтюхова.

"ММК" представил финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года: выручка составила 158,5 млрд руб. (-17,9% г/г); EBITDA: 19,8 млрд руб. (-53,1% г/г); чистая прибыль: 3,1 млрд руб. (-86,8% г/г).

"Результаты оказались чуть хуже консенсуса в части EBITDA (20,3 млрд руб.), но превзошли в части выручки (155,3 руб.) и свободного денежного потока (-1,5 млрд руб.), - отмечает эксперт. - В основе отрицательной динамики финпоказателей - вялость на фоне жесткой ДКП и сегментированных мер господдержки спроса со стороны отраслей-потребителей. В сочетании с окрепшим рублем эти факторы способствуют снижению отпускных цен, что в первую очередь отражается на продажах в премиальном сегменте".

По мнению Локтюхова, бизнес компании по-прежнему выглядит устойчивым. "ММК" удерживает чистую денежную позицию на высоком уровне (-0,8% за квартал), что смягчает влияние слабой конъюнктуры. При этом комбинат некритично снизил рентабельность по EBITDA (14% в IV кв.) и смог расширить отгрузки горячекатного проката, подчеркивает аналитик.

"Основным триггером раскрытия потенциала считаем в первую очередь возможность скорого перехода Банка России к смягчению ДКП, - пишет аналитик. - Это позволит компании и отрасли в целом уже во 2 полугодии заметно улучшить свои операционные и финансовые показатели".

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