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24 апреля 2025 года 17:36
Курс пары рубль/доллар может подняться в диапазон 86-90 руб./$1 в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global
Курс пары рубль/доллар может подняться в диапазон 86-90 руб./$1 в ближайшие месяцы, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Налоговый период в России дает возможность дешевле купить валюту, так как предложение на рынке повышается в связи с конвертацией экспортерами выручки в рубли для выплат в федеральный бюджет, - пишет эксперт в комментарии. - В текущем году пик этого периода с перечислением налога на прибыль организаций, доходы физических лиц, НДС, НДПИ, страховых взносов и так далее приходится на 28 число каждого месяца. Продажи валюты экспортерами начинаются за несколько дней и поддерживают курс рубля. Таким образом, к концу недели курс доллара может составить 80-81 руб./$1, что выгодно для покупки американской валюты". Аналитик полагает, что текущий минимум для пары USD/RUB находится в районе 80 руб./$1. В следующие месяцы она способна подняться в коридор 86-90 руб./$1, так как вырастет спрос из-за туристического сезона. Коррекция к 75-78 руб./$1, по мнению Чернова, возможна в случае эмоциональной реакции на отмену части санкций или на позитивных новостях с переговоров по Украине. "Появление обоих этих поводов в ближайшую неделю крайне маловероятно, - полагает эксперт. - До конца года доллар может вернуться к 95 рублям - уровню, заложенному в федеральный бюджет. При отмене санкций пара способна подняться до 110-120 руб./$1 на фоне резкого усиления спроса со стороны импортеров". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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