Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ММК

Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и целевую цену на уровне 41 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 18%, сообщается в комментарии аналитиков банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

Согласно отчетности компании, EBITDA за 1К25 составила 19,8 млрд руб., сократившись на 15% кв/кв и на 53% г/г, выручка на уровне 158,5 млрд руб. снизилась на 4% кв/кв и на 18% г/г. Совокупный долг к концу квартала уменьшился до 41,8 млрд руб. за счет погашения выпуска замещающих облигаций.

"Консерватизм менеджмента в части инвестиций и дивидендов в пользу сохранения устойчивого финансового положения в текущих реалиях выглядит обоснованным, - пишут эксперты. - Акции "ММК" выглядят недооцененными по мультипликатору EV/EBITDA по 2025 и 2026 году. У компании остается запас финансовой прочности, однако риски в части сохранения низкой инвестиционной активности и уровня цен на российском стальном рынке преобладают, что в свете возросшей конкуренции играет против "ММК", чей ограниченный уровень вертикальной интеграции оказывает давление на маржу".

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