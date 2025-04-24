ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% в пятницу - "Т-Инвестиции"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Мы ожидаем, что завтра Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% и даст такой же сигнал, как и на предыдущем заседании: нейтральный на ближайшее заседание и умеренно жесткий на будущее, - прогнозирует эксперт. - Регулятору будет трудно принять иное решение, учитывая очередной виток внешней неопределенности. Однако и внутренние, и внешние факторы усиливают давление на российскую экономику, а значит и на процентную ставку. Это добавляет аргументов в пользу ее снижения в ближайшие месяцы".

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