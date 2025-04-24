"Велес Капитал" установил целевую цену акций Норникеля на уровне 156 руб

"Велес Капитал" установил целевую цену акций "Норильского никеля" на уровне 156 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Несмотря на определенное оживление в последние месяцы, бумаги "Норникеля" четвертый год демонстрируют снижение на фоне падения мировых цен на цветные металлы и санкционного давления на компанию, - пишет эксперт. - Отсутствие дивидендных выплат с конца 2023 года, сокращение цен реализации, рост транспортного плеча на фоне переориентации экспорта на Азию и, как следствие, отток средств в оборотный капитал привели к ухудшению мультипликативной оценки "Норникеля" относительно аналогов".

Однако аналитик полагает, что трудности со сбытом носят временный характер, а оттепель в отношениях между Россией и США может трансформироваться в ослаблении санкционного давления на металлургов, что поспособствует частичному возврату былых позиций на высокомаржинальном рынке Евросоюза.

Главным драйвером котировок "Норникеля" в текущем году, на взгляд Чернова, станет возобновление дивидендных выплат на фоне значительного роста скорректированного FCF вследствие оптимизации CAPEX и прогнозируемого высвобождения оборотного капитала в размере $1 млрд.

"Согласно нашей оценке, совокупный дивиденд компании по итогам 2025 года составит 14,9 руб. на акцию, а первая его часть может быть рекомендована уже по итогам 1-го полугодия или 9 месяцев 2025 года", - указывает эксперт.

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