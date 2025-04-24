"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Positive Technologies, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

"Компания опубликовала результаты за первый квартал 2025 года. После слабого 2024 года эмитент планировал пересмотреть свой подход не только к прогнозированию отгрузок, но и в целом к эффективности бизнеса. Некоторые сигналы к улучшению уже можно наблюдать, однако во многом есть над чем работать, - пишет эксперт. - В кейсе компании остается слишком много неопределенностей. Результаты за 1К25 не являются показательными для прогнозов на весь год. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги и отдаем свое предпочтение другим представителям сектора, например, акциям Arenadata".

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