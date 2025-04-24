Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций ММК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

Эмитент представил в четверг ожидаемо слабую отчетность за 1К25 по МСФО, отразившую падение средних реализационных цен, констатирует эксперт.

Компания подтвердила свой прогноз на 2К25, предоставленный вместе с операционными результатами за 1К25, ожидая, что сезонное оживление деловой активности в РФ поддержит спрос на сталь во 2К25, а неблагоприятное влияние высокой ключевой ставки на спрос сохранится, отмечает Смолин.

"Напомним, что ММК выплачивает дивиденды на полугодовой основе, поэтому вопрос об их выплате за 1К15 рассматриваться советом директоров (СД) не будет. Однако в начале следующей недели можно ждать от СД информации о дивидендах за 2П24, хотя особой интриги здесь нет - высока вероятность отрицательной рекомендации, - пишет аналитик инвестбанка в обзоре. - На наш взгляд, слабые результаты за 1К25 уже учтены в цене акций ММК, снизившейся с начала года на 8%. Ждем улучшения показателей прибыли во 2К25 на фоне сезонного роста спроса и разворота цен на сталь. Подтверждаем позитивную оценку бумаги".

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