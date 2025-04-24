Изменение сигналов от ЦБ РФ в пятницу, 25 апреля, маловероятно - ПСБ

Изменение сигналов от Банка России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 апреля 2025, на фоне сохранения крайне высоких инфляционных ожиданий маловероятно, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"Недельные данные по инфляции показали ее дальнейшее замедление: 0,09% против 0,11% и 0,16% в предыдущие две недели. По нашим оценкам, годовой уровень роста цен прошел пик и начал снижаться (10,3% г/г после 10,4% в первые две недели апреля). Все указывает на то, что инфляционная динамика развивается в соответствии с прогнозом ЦБ (7-8% на конец 2025 года)", - отмечает эксперт в обзоре.

Замедление роста цен наблюдается по всем секторам, констатирует Попов. В сегменте же непродовольственных товаров вторую неделю подряд превалируют дефляционные процессы, в значительные мере связанные с укреплением рубля.

Тем не менее, говорится в материале аналитика ПСБ, устойчивость текущего курса рубля под большим вопросом на фоне рисков утраты позитивных геополитических ожиданий. Это ставит под сомнение дальнейшее замедление инфляции.

"Не ждем в пятницу изменения сигналов от Банка России, тем более после сохранения крайне высоких инфляционных ожиданий - фактора, который регулятор обозначил как ключевой маркер для смягчения денежно-кредитной политики", - пишет Попов.

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