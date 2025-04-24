Рубль может перейти к укреплению по отношению к юаню в четверг - ПСБ

Рубль может перейти к укреплению по отношению к юаню на торгах в четверг, курс пары юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. за юань с попытками отступления в его нижнюю половину, говорится в обзоре управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдана Зварича.

Отсутствие поводов для продаж, а также поддержка со стороны основных фундаментальных факторов, таких как жесткая денежно-кредитная политика и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, могут позволить рублю отыграть часть потерь, считает аналитик.

Плюс к этому, указывает Зварич, поддерживающим фактором для национальной валюты может стать стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше $65 за баррель.

Эксперт ПСБ также отмечает, что инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями, которые в ходе торгов могут скорректировать динамику рубля.

"В сложившейся ситуации ожидаем что в четверг пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 с попытками отступления в его нижнюю половину", - пишет Зварич в материале.

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