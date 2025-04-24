Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Соллерса

Инвестиционный банк "Синара" пока сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Соллерс", сообщается в материале аналитика Александра Гайды.

Автопроизводитель опубликовал результаты за 2024 год по МСФО. Выручка выросла на 12% г/г (до 91,8 млрд руб.), показатель EBITDA снизился на 9%, а рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1,7 п.п. (до 7,5%), чистая прибыль сократилась на 24%, констатирует эксперт.

"Росту выручки в прошлом году способствовали большие продажи легких коммерческих автомобилей и пикапов под брендом Sollers, а также стабильная реализация УАЗа. При этом основные финансовые показатели оказались несколько хуже наших ожиданий. Мы считаем, что новые проекты по выпуску внедорожников, туристических и междугородних автобусов, а также отдельных автокомпонентов позволят еще нарастить доходы в среднесрочной перспективе, снизить себестоимость автомобилей и повысить рентабельность, - пишет аналитик инвестбанка в обзоре. - Кроме того, отношение чистого долга к EBITDA остается на комфортном уровне 0,9, что создает предпосылки к выплате дивидендов за прошлый год. Оцениваем вышедшую отчетность умеренно негативно, но пока сохраняем рейтинг "покупать".

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