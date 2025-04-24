Индекс Мосбиржи попробует подняться к 3000п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи попробует снова подняться к уровню 3000 пунктов на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем оживления спроса на акции и новых попыток индекса Мосбиржи подняться в зону 3000-3100 пунктов, которую мы считаем базовой целью текущего движения. Обращаем внимание на акции ПАО "Полюс", МКПАО "Яндекс" и "НОВАТЭКа" - эти бумаги, учитывая текущий неплохой общерыночный сантимент и невысокую доходность выплачиваемых дивидендов, могут достаточно оперативно восстановиться после дивидендных отсечек, которые состоятся в эти дни", - пишет эксперт в комментарии.

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