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24 апреля 2025 года 09:10
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс делового климата Германии Ifo за апрель; - заказы на товары длительного пользования США в марте; - продажи домов на вторичном рынке США в марте; - финансовые результаты "ММК" и "Озон Фармацевтика" за 2024 год по МСФО; - операционные результаты "ВК" за 1К25; - акции ПАО "Полюс" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год; - акционеры банка "Санкт-Петербург" обсудят дивиденды за 2024 год; - совет директоров "Европлана" рассмотрит дивиденды за 2024 год; - совет директоров "Сургутнефтегаза" рассмотрит вопросы о ГОСА; - квартальные результаты Amazon.com Inc., Procter & Gamble Co., Merck & Co., PepsiCo Inc., American Express Co., Caterpillar, Intel Corp. и Freeport-McMoRan Inc. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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24 апреля 2025 года 17:01
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.24 апреля 2025 года 16:31
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.24 апреля 2025 года 15:02
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.24 апреля 2025 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 39,55 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 33,69 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.24 апреля 2025 года 13:41
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.24 апреля 2025 года 13:01
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.24 апреля 2025 года 12:25
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.24 апреля 2025 года 11:53
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина. Эмитент представил в четверг ожидаемо слабую отчетность за 1К25 по МСФО, отразившую падение средних реализационных цен,... читать дальше
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