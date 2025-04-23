"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" и целевую цену 376,7 рубля для обоих типов акций, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 34,84 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, что соответствует доходности на весьма неплохом для столь крупной "голубой фишки" уровне 11,3%, отмечает эксперт. Всего банк выплатит дивиденды за прошлый год на сумму 786,9 млрд руб., или 49,8% от прибыли по МСФО.

"Рекомендованные выплаты оказались немного ниже ожидаемых нами и рынком 35 рублей на акцию, или 50% от прибыли, - указывает Додонов. - Однако расхождение представляется несущественным. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.