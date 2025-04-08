Российский биржевой валютный рынок остается стабильным в последние недели - "Велес Капитал"

Российский биржевой валютный рынок остается стабильным в последние недели, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

" Курс юаня к рублю торгуется преимущественно выше 11,5 руб., при этом за последнее время пара не предпринимала попыток приблизиться к отметке 12 руб., - отмечает эксперт. - Официальный курс доллара демонстрирует чуть более пессимистичное настроение участников рынка и накануне поднимался выше 86 руб./$1 - впервые с первой половины марта. В то же время с минимумов, достигнутых к 19 марта, доллар вырос не более чем на 5%, что можно считать достаточно сдержанной реакцией рынка на усиление негатива на внешних площадках и отсутствие дальнейшего прогресса в геополитическом урегулировании".

Аналитик полагает, что в ближайшее время рынок может остаться в выжидательной позиции, и в этом случае курс доллара продолжит медленное укрепление в диапазон 87-88 руб./$1.

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