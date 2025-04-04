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04 апреля 2025 года 11:22
Акции IVA интересны для средне- и долгосрочных покупок - Freedom Finance Global
Акции IVA Technologies интересны для среднесрочных и долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость бумаг на горизонте года составляет 205 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эмитент отчитался за 2024 год по МСФО ростом консолидированной выручки на 36% г/г, до 3,33 млрд руб. Основным позитивным драйвером этого показателя, отмечает эксперт инвесткомпании, стали продажи лицензий на флагманские продукты и услуги от сервисного обслуживания. Рентабельность группы по EBITDA в отчетном периоде достигла верхней границы собственного прогнозного диапазона в 70%. Соотношение NetDebt/EBITDA, составляющее комфортные 0,2, сигнализирует о низкой долговой нагрузке и позволяет рассчитывать на выплату финального дивиденда за прошедший год, обращает внимание Мильчакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИВА/IVA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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